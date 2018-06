خوف و دہشت سے بھرپورفلموں کے مداحوں کیلئے خوشخبری یہ ہے کہ ہالی ووڈہارر فینٹیسی فلم ’دی ہاؤس ود اے کلاک ان اٹس والز‘(The House with a Clock in Its Walls)کا نیا ٹریلر جاری کردیا گیا ہے۔

ایلی روتھ کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کی کہانی جان بلیئرز کے لکھے جانے والے اس ہی نام کے ایک ناول پر مبنی ہے ۔

فلم کی کاسٹ میں اوون ویکارو،جیک بلیک،کیٹ بلینکٹ،کیل میک لیچلین،کولین کیمپ اور ونیسا این ولیمز کے علاوہ دیگر اداکار شامل ہیں۔

بریڈ فشر اور جیمز وینڈر بلٹ کی مشترکہ پروڈیوز کردہ سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم 21ستمبر کو سینما گھروں میں نمائش کیلئے پیش کی جائے گی۔