سوئیڈن کے دار الحکومت اسٹاک ہوم میں رومانس سے بھرپور برٹش امریکن کامیڈی فلم ہیئر وی گو اگین (Mamma Mia :Here We Go Again) کے رنگا رنگ پریمیئر کا انعقاد کیا گیا۔

مقامی تھیٹر میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں فلم کی کاسٹ نے بلیو کارپٹ پر جلوے بکھیرے جبکہ اس موقع پر مداحوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔

اول پارکر کی ہدایتکاری میں بننے والی یہ فلم سال 2008میں ریلیز ہونے والی فلم ماما میا کا سیکوئل ہے۔

فلم میں اداکاری کے جوہر دکھانے والوں میں اداکارہ میریل اسٹریپ، امینڈا سیفرائڈ،للی جیمز،جولی والٹرز،کولن فرتھ،اینڈی گارسیا اور ڈومینک کووپر سمیت دیگر شامل ہیں۔

جوڈی کریمیر اور گیری گوزمین کی مشترکہ پروڈیوس کردہ یہ میوزیکل کامیڈی فلم 20جولائی کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔