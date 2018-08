ترکی کے ایک ٹیلیویژن گیم شو میں حصہ لینے والی خاتون مہمان نے لا علمی کی انتہا کردی۔Who Wants to Be a Millionaireنامی گیم شو میں شریک 26سالہ Su Ayhan نامی خاتون سے سوال پوچھا گیا کہ" دیوار چین کہا ں واقع ہے؟

اس سوال کیلئے خاتون کو 4آپشنز دیئے گئے جن میں چین ،جاپان،بھارت اور جنوبی کوریا شامل تھے۔

خاتون پہلے تو سوچتی رہیں اور پھر شرکاء سے پوچھنے کی لائف لائن استعمال کرڈالی تاہم حیرت انگیز طور پر صرف 51فیصد شرکاء نے چین کا آپشن استعمال کیا۔

اس صورتحال نے خاتون کو مزید الجھا دیا جس کے بعد انہوں نے دوسری لائف لائن استعمال کرتے ہوئے اپنی ایک سہیلی کو فون کیا جس نے صحیح جواب دے کر خاتون کو بچالیا۔