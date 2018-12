ایڈونچرسے بھرپور برٹش فینٹیسی فلم ’دی کڈ ہو وڈ بی کنگ‘ کانیا ٹریلر جاری کردیا گیا۔

برٹش فینٹیسی فلم ’دی کڈ ہو وڈ بی کنگ‘ (The Kid Who Would Be King) کا نیا ٹریلر جاری کردیا گیا ہے،جوئے کارنش کی ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم کی کہانی اسکو ل میں زیر تعلیم ایک بچے کے گرد گھوم رہی ہے۔

جس کے ہاتھ کنگ آرتھر کی مشہور تلوار لگ جاتی ہے تاہم جلد اسے اس بات کا انداز ہ ہوتا ہے کہ یہ تلوار اسے کسی خاص مقصد کے لیے ملی ہے۔

فلم کی کاسٹ میں لوئس سیرکس،ڈین چاؤمو،ڈینائس گوف،پیٹرک اسٹیورٹ اور ربیکا فرگوسن سمیت دیگر اداکار شامل ہیں۔

نیرا پارک اور ٹم بیون کی مشترکہ پروڈیوس کردہ یہ فلم 25جنوری کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔