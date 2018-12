18؍ ویں ترمیم کے کچھ معاملات پر غور کرنیکی ضرورت ہے،فواد چوہدری

کراچی (نیوز ڈیسک) وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ اتفاق رائے کے بغیر اتفاق رائے کے بغیر 18؍ ویں ترمیم میں ترمیم نہیں کرسکتے، 18؍ ویں ترمیم کے کچھ معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں میں تعلیم اور صحت کا معیار گرا ہے، زرداری صاحب سیاسی ایشو بنارہے ہیں،تحریک لبیک کی قیادت پر مقدمات کا فیصلہ ریاست کے مفادمیں کیا گیا،ٹی ایل پی سے معاہدہ پر عمل نہ ہوسکا، حکومتی ایجنسیاں وزراء سے مجرموں جیسا برتائو کرتی ہیں، اعظم سواتی کی جے آئی ٹی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک انٹرویو میں کیا۔ اعظم سواتی معاملے پر جے آئی ٹی رپورٹ آنے کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے فواد چوہدری نے کہا میں جے آئی ٹی سےمطمئن نہیںہوں مجھے افسوس ہے، چاہے وہ زلفی بخاری ہوں ، چاہے اعظم سواتی صاحب ہوں یہ وفاقی حکومت میں ہیں اور حکومتی ایجنسیاں وہ وزراء کو ایسے برتائو کرتی ہیں جیسے وہ پتا نہیں کتنے بڑے مجرم ہیں اور بیوروکریسی کا رویہ بدقسمتی سے متعصبانہ ہے

اعظم سواتی کے معاملے میں جو سلوک سابق آئی جی نے کیا وہ بالکل نا مناسب تھا۔ حکومت اس پورے معاملے میں اعظم سواتی کے ساتھ کھڑی ہے سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کریگی اس پرہر صورت عمل ہوگا۔ تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی اور دیگر رہنمائوں پر غداری اور دہشت گردی کے مقدمات کے اندراج کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے اپنے ایک انٹر ویو میں کہا ہے کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہوا لیکن اس پر عمل نہیں ہوپایا جس کی وجہ سے معاملات حل نہیں ہوئے اگر معاملات حل ہوجاتے تو یہ صورتحال پیش نہ آتی ۔ کوئی بھی جو اپنے آپ کو آئین و قانون سے بالا تر سمجھے تو پھر معاشرہ نہیں چل سکتا،معاشرے اور ملک کے مفاد میں فیصلے کیے گئے۔ایک سوال کے جواب میں فواد چوہدری نے کہا میرا نہیں خیال پہلے کبھی اسی طرح کی باتیں کی گئی ہیں ۔ حکومت کی سو روزہ کارکردگی سے متعلق ان کا کہنا تھا کوئی بھی پارلیمنٹ اگر لوگوں کی خواہشات اور ان کے معاملات سے علیحدہ رہے گی تو کوئی مئوثر پارلیمنٹ نہیں ہوگی، رہا سوال یہ کہ پارلیمنٹ میں کمیٹیاں تشکیل نہیں ہو پائیں تو اس کی تمام تر ذمے داری مسلم لیگ ن پر عائد ہوتی ہے ، اپوزیشن کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کی چھان بین کی کمیٹی بنانے کامطالبہ کیا گیا ہم نے اس کو فوراً قبول کیا، اسکے بعد کہا گیا کہ نیب قوانین پر غور کی ضرورت ہے ہمارے وزیر قانون نیب قوانین پر گفتگو کررہے ہیں ۔پبلک اکائونٹس کمیٹی کا جو معاملہ ہے آپ کیسے اخلاقی طور پر یہ کریں کہ نواز شریف کے پراجیکٹس کا آڈٹ شہباز شریف کریں ہمارا یہ معاملہ ہے ، ہمارا کہنا ہے کہ جس دن ہمارے منصوبے شروع ہوں گے آپ اسی دن پی اے سی کی کمیٹی لے لینا۔ن لیگ کے منصوبوں کا آڈٹ کرنا تحریک انصاف کی حکومت کا حق ہے ۔ ن لیگ کا یہ غیر اخلاقی اسٹینڈ ہے اگر اتفاق رائے نہیں ہو پاتا تو اسپیکر صاحب کو حق ہے کہ وہ کمیٹیاں بنائیں۔ اسی طرح کے پی میں قانون کچھ اور ہے وہاں 30سال سے قانون رائج ہے ،قانون کے تحت وہاں کا اسپیکر پبلک اکائونٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے ۔ پارلیمنٹ اجلاس میں وزیر اعظم کی عدم حاضری کے حوالے سے فواد چوہدری کا کہنا تھا وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے ہر سیشن میں بدھ کے روز آنے کا کہا تھا۔ہم نے یہ تجویز اسمبلی میں دی خیال تھا کہ یہ اتفاق رائے سے منظور ہوجائیگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اس پر بھی اپوزیشن نے اعتراضات لگائے اور منظور کرنے کے بجائے کمیٹی کو بھیج دیا جسکی وجہ سے وزیر اعظم کا سوال جوابات کا ایک گھنٹے کا دورانیہ تاخیر کا شکارہوا ۔ پاک چین تعلقات کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ حال میں جو معاہدے ہوئے حکومت کی جانب سے کہا گیا اس کو ہم پبلک نہیں کرسکتے جب نواز شریف کے دور میں ایسا ہوا تو تب آپ مطالبہ کرتے تھے کہ ان کو پبلک کیا جائے اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ فواد چوہدری نے کہا چاہے ہماری حکومت یا کسی اور کی حکومت ہو حکومتی معاملات پبلک کرنا مناسب نہیں ہے ،لہٰذا پاکستان کے ساتھ چین کی کیا ٹریٹمنٹ ہے ہوسکتا ہے چین چاہتا ہو باقی ممالک جو ٹریٹمنٹ ہے اسکا پاکستان کو نہ پتا چلے اور جو پاکستان کی ٹریٹمنٹ ہے اس کا باقی ملکوں کو علم نہ ہوبے شمار کاروباری معاملات ہیں ،کئی ایسے معاملات ہیں جو میڈیا میں زیر بحث نہیں آسکتے۔ا ٹھارویں ترمیم کے حوالے سے بار بار حکومت پر خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے ؟ زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کو ہاتھ نہیں لگانے دینگے، فواد چوہدری نے کہا زرداری صاحب اندرون سندھ کی ایک چھوٹی سی پارٹی کے سربراہ ہیں انکی بات کی اہمیت آئین کے حوالے سے اتنی اہم نہیں ہے ، تحریک انصاف وفاق کی ترجمانی کرتی ہے۔ اٹھارویں ترمیم میں جو ایشوز ہیں اس میں بہت ساری چیزیںبہت اچھی ہیں۔ مثال کے طورپر جو provincial devolution ہوئی ہےregarding something that needs to be protacted اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت اچھی ہوئی اور ہمfurther devolutionمیں جارہے ہیں ، جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم بنارہے ہیں جسکےذریعے جو اختیار ، طاقت مرکز سے صوبوں کو ٹرانسفر ہوا تھااب وہ ضلعوں ، تحصیلوں کو آگے ٹرانسفر ہونا چاہیے ، اٹھارویں ترمیم کے کچھ معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ ہائر ایجوکیشن کو جس طریقے سے ڈوپلپ کیا گیا ہے جسکے نتیجے میں اعلیٰ تعلیم کا معیار صوبوں میں گرگیا ہے ہماری کوئی بھی یونیورسٹی پانچ سو یونیورسٹیوں میں شامل نہیں رہی ہے مسلسل یونیورسٹیوں کا معیار نیچے گرتا جارہا ہے ۔ اسی طرح صحت میں ہماری ادویات کا میعار ہے، اسکے اوپر کنٹرول نہیں رہا جسکی وجہ سے مسائل آرہے ہیں اور بھی اس طرح کے ایشوز ہیں جس پر بحث کی ضرورت ہے اسی طرح این ایف سی پر جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں فاٹا جو خیبر پختونخوا کا حصہ بنا ہے اسکی تعمیر و ترقی کیلئے پیسے چاہئیں این ایف سی ایوارڈ پر اس طرح سے نظرثانی نہیں کی جا سکتی،کئی ایسے معاملات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی ، جب تک مسلم لیگ ن، پیپلزپارٹی اور تحریک انصاف اکٹھی نہیں ہوتی تب تک ترمیم نہیں ہوسکتی ۔ یہ تو محض ایک سیاسی ڈرامہ ہے اسکی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔حکومتی ایجنڈے میں اٹھارویں ترمیم پر نظر ثانی سے متعلق سوال کے جواب میں فواد چوہدری نے کہا ابھی اس پر زیادہ غور نہیں کیا گیا آئینی ترمیم کیلئے اتفاق رائے پیدا کرنا ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے ۔ اعظم سواتی کے معاملےمیں استعفے کا مطالبہ بلا جواز ہے ان کا موازنہ ماضی کے حکمرانوں سے کرنا سمجھ سے بالا ترہے ،فواد چوہدری نے کہا کہ پرویز خٹک کیخلاف ریفرنس فائل ہوا تو مستعفی ہو کر خود کو الزامات سے کلیئر کروائیں گے، پرویز خٹک کیخلاف نہ کوئی ریفرنس ہے نہ سنجیدہ الزامات ہیں، پرویز خٹک پر مضحکہ خیز مقدمہ قائم کیا گیا ہے، عمران خان کیخلاف بھی سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال کا کیس ہے، پرویز خٹک اور عمران خان کیخلاف اس طرح کے کیسوں سے تاثر ملتا ہے کہ نیب توازن پیدا کرنے کی کوشش کررہا ہے،نیب میڈیا کے دبائو میں بھی آجاتا ہے کہ ن لیگ کا کوئی رہنما پکڑا ہے تو تحریک انصاف کا بھی کوئی لیڈر پکڑیں، نیب کو میرٹ پر مقدمات بنانے چاہئیں۔ فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نیب کے اختیارات کم کرنا چاہتی ہے جبکہ حکومت نیب کے اختیارات اور صلاحیت بڑھانا چاہتی ہے، اپوزیشن چاہتی ہے کہ نیب کے قوانین میں ترامیم لاکر اسے بے ضرر بنادیا جائے، حکومت چاہتی ہے کہ نیب کے قانون میں ترامیم کر کے موثر اور مضبوط ادارہ بنایا جائے، اپوزیشن چاہتی ہے کہ نیب کے ادارے کو ختم کردیا جائے، نیب حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہئے کہ مخالفین کیخلاف استعمال ہوسکے، نیب کی مقدمات میں سزائیں دینے کی شرح صرف 6فیصد ہے، اس شرح کو دیکھا جائے تو نیب قوانین میں اصلاحات کی ضرورت ہے، جسٹس (ر) جاوید اقبال کی سربراہی میں نیب سابق چیئرمین قمر چوہدری کی زیرنگرانی نیب سے بہت بہتر ہے، جسٹس (ر) جاوید اقبال نے نیب کو بحال کیا ہے لیکن اسٹرکچرل خامیاں موجود ہیں، چیئرمین نیب اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر نیب اصلاحات لانا چاہتے ہیں۔ فواد چوہدری نے کہا کہ روپے کی قدر میں کمی ڈیمانڈ او ر سپلائی کا معاملہ ہے، پچھلی حکومت نے ڈالر کی قیمت نیچے رکھنے کیلئے پانچ ارب ڈالر خرچ کردیئے ، (ن) لیگی حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، روپے کی قدر کو جعلی طریقے سے کنٹرول کرنے کیلئے زرمبادلہ کے ذخائر سے ڈالر خرچ کرنا پڑیں گے جو معیشت کیلئے صحیح نہیں ہوگا، میں ، علی زیدی یا فیصل واوڈا معیشت کے ماہر نہیں ہیں، ہمیں اتنی ہی بات کرنی چاہئے جتنی معلومات ہوں، ہمیں حکومت میں آئے تین چار مہینے ہوتے ہیں اس لئے کبھی اپوزیشن کی لہر میں بہہ جاتے ہیں، حکومت میں روزانہ کی بنیاد پر بہتری آرہی ہے آئندہ بھی بہتری آئے گی۔