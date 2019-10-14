الیکشن کمیشن کے گریڈ 18‘ 19‘20میں ترقیوں اور تعیناتیوں کے احکامات

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Line: 294
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Line: 464
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Line: 333
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محمد اقبال کو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈکوارٹر ٹرائیبل ڈسٹرکٹ آفس آف پروونشل الیکشن کمشنر کے پی پشاور‘ درج ذیل افسروں کو گریڈ 18میں ترقی دیکر نئی تعیناتی کی گئی ہے۔ دین محمد کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کورنگی کراچی‘ محمد سلیم کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر موسیٰ خیل‘ ندیم شہزاد کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر قلعہ سیف اللہ‘ صفدر نصیر کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر خاران‘ عبدالعلیم کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کیچ تربت‘ ضیاء الرحیم کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر خیبر کے عہدے پر تعینات کیا گیاہے۔ نذر عباس جو ایکس پاکستان رخصت پر 23اکتوبر سے یکم نومبر تک ایکس پاکستان رخصت پر ہیں‘ رخصت ختم ہونے کے بعد اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔