چیئرمین نیب خود جواب دے سکتے ہیں، میں ترجمان نہیں، شہزاد اکبر 

کراچی (ٹی وی رپورٹ)جیو کے پروگرام ’’آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ‘‘ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور مشیر داخلہ شہزاد اکبرنے کہا ہے کہ شاہزیب آپ بڑے بھولے بادشاہ ہیں، نیب کی ترامیم مثبت ہیں،اختیارات میں کوئی کمی نہیں کی گئی چیئرمین نیب سے متعلق جتنے سوالات ہیں اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں میں تو صرف اتنی بات کرسکتا ہوں کہ ہم تو اپنے آپ کو خود بھی احتساب کے لئے پیش کرتے ہیں چاہے وہ مالم جبہ کا معاملہ ہو یا بی آر ٹی کا معاملہ ہو، اگر آپ اس کیس کے اندر کوئی کرپشن یا کوئی غلط کام دکھاتے ہیں تو سو بسم اللہ ان کا کیجئے، ہم تو بڑھ کر خود اپنا احتساب کریں گے،میں آدھا وزیر ہوں پورا وزیر نہیں ہوں لیکن جب سمری سرکولیٹ ہوتی ہے تمام وفاقی وزراء اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں، ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز نکال دی گئی، ،ن لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ قانون اس طرح کردیا جائے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوجائے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ قانون میں ترمیم ہورہی ہے تو ایک پولیٹیکل پراسس اور پارلیمانی پراسس سے اس کو گزرنا چاہئے،میزبان شاہزیب خانزادہ نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم سے نیب خوش نہیں ہے،شہزاد اکبر نے کہا کہ واجد ضیاء کیس کی انکوائری نہیں کررہے،بشیر میمن نے کیس کا تفتیشی افسر تعینات کیاتھا،واجد ضیاء کو سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کا سربراہ بنایا،ن لیگ کو اپنے کارناموں کے جواب دینے ہیں،ن لیگ ایف آئی اے کو اصل وڈیو فراہم کردے،نیب کی ترامیم مثبت ہیں،اختیارات میں کوئی کمی نہیں کی گئی،احتساب کےعمل کوشفاف بنانےکیلئے ادارےکی خودمختاری ضروری ہے،ایسا تاثر دیا گیا آرڈیننس کے بعد سارے کیسز بند ہو جائیں گے،قانون میں چیزوں کو واضح کئے بغیر قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا،بزنس مین اور بیوروکریٹس کے نیب سے متعلق خدشات تھے،نیب قانون میں ایسی تبدیلی نہیں کی گئی کہ اختیارات کم کیے گئے ہوں، میزبان شاہزیب خانزادہ نے اپنے تجزیئے میں کہا کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم سے نیب خوش نہیں ہے، نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے نیب کے پر کاٹ دیئے ہیں، نیب پر تنقید ہورہی تھی، چیئرمین نیب معیشت کے حوالے سے ، بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جواب دے رہے ہیں، پہلے اپوزیشن کو نیب سے شکایت تھی ، پھر بزنس کمیونٹی کو نیب سے شکایت ہوئی، اس کے بعد بیوروکریسی کو نیب سے شکایت ہوئی، سب نے کہا کہ نیب کی کارروائیوں سے ملک نہیں چلے گا نہ ہی معیشت چلے گی، بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا، پرائیویٹ سیکٹر بھاگنے لگا، یہاں تک کہ آرمی چیف کو بزنس کمیونٹی سے مل کر انہیں یقین دہانی کروانی پڑی کہ نیب ان کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، جہاں نیب کا ڈومین نہیں ہے وہاں نیب نہیں گھسے گا دوسرے ادارے کارروائی کریں گے، پھر ایسا وقت بھی آیا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم بطور ادارہ اس تاثر کو بہت خطرناک سمجھتے ہیں کہ ملک میں جاری احتساب سیاسی انجینئرنگ ہے، اس تاثر کے خاتمے کے لئے فوری اقدامات کی ضرورت ہے، اس کے بعد سولہ ماہ تک بے رحمی سے احتساب کے بعد حکومت کو جو نیب کی سب سے بڑی سپورٹراور بینیفشری خیال کی جاتی ہے اسے بھی احساس ہوگیا کہ اب حکومت اور نیب کے اس طرح کے اختیارات نہیں چل سکتے، نیب کے بے پناہ اختیارات اور اس احتساب کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا۔ وزیراعظم عمران خان اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ نیب قانون کو نہیں وزیراعظم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نیب کو ان کے ماتحت کیا جائے تو وہ تین مہینے کے اندر بڑے بڑے ڈاکو پکڑ کر دکھادیں گے، مگر اب سولہ ماہ تک احتساب کے بعد وزیراعظم کی رائے تبدیل ہوگئی ہے، وزیراعظم کی رائے اچانک تبدیل نہیں ہوئی، بزنس کمیونٹی کی رائے پہلے بدلی، بیوروکریسی کی رائے پہلے بدلی، پھر ایک ایک کر کے وزیرنے میڈیا پرا ٓکر کہا، شیخ رشید ہوں یا فواد چوہدری ہوں یا دوسرے وزراء وہ بار بار کہنے لگے کہ بیوروکریسی کام نہیں کررہی ہے، نیب کے اختیارات کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا اور پھر یہ احساس ہوا اور حکومت کو احساس اچانک ہوا، اس کے بعد جمعہ کے دن یہ آرڈیننس لایا گیا، قوانین میں تبدیلی کی گئی مزید تبدیلیوں کی بھی بات ہورہی ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے کہا کہ سب سے پہلے میں تعریف کروں کہ آپ نے بھی اس چیز کو سراہا کہ یہ مثبت تبدیلی کی گئی ہے، آپ جہاں کہہ رہے ہیں مثبت تبدیلی کی گئی ہے اس کے ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ نیب کے قانون میں اس قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی جس سے احتساب کا عمل، احتساب جس پر سب کا یہ ماننا ہے کہ ہوناچاہئے اور شفاف ہونا چاہئے، ان کے اختیارات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی، پچھلے دو دنوں اس پر کافی مس انڈراسٹینڈنگ بھی تھی اور شاید کچھ ڈس انفارمیشن بھی تھی کہ اختیارات کم کردیئے گئے، نیب آرڈیننس میں ترامیم rationalization کی ہیں،آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں کہہ دیا کہ بزنس کمیونٹی کے تحفظات تھے، بیوروکریسی کے تحفظات تھے اور وہ تحفظات لے کر privately بھی اور publically بھی اس پر بات ہوتی رہی ہے، آپ نے خود بتایا کہ ان کی آرمی چیف سے میٹنگ ہوئی، وزیراعظم کے پاس آئے، یہ تحفظات تھے اور یہ نیب کی سطح پر بھی ایڈریس ہوتے تھے، جب تک قانون کے اندر چیزوں کو واضح نہ کیا جائے ان کا کوئی معنیٰ نہیں ہوتا، ذاتی یقین دہانیوں کے ساتھ چیزیں نہیں چل سکتیں، یہ بات بھی درست نہیں کہ یہ ایک منگل سے دوسرے منگل تک اچانک کوئی تبدیلی کی گئی ہے، اس کے اوپر بارہا بحث ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں بھی پراسس کو لے کر بحث ہوتی رہی ہے، اس کے علاوہ پارلیمانی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جو نیب کے قانون کی rationalization یا اس کے اندر ترامیم پر بات کررہی ہے۔میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں آدھا وزیر ہوں پورا وزیر نہیں ہوں لیکن جب سمری سرکولیٹ ہوتی ہے تمام وفاقی وزراء اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں، ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز نکال دی گئی، پیسوں کی limit نکال دی گئی، میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی عرض کیا کہ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی، اس قسم کا بھی تاثر دیا گیا کہ سارے کیسز بند ہوجائیں گے، میں نے کل ون بائی ون ترامیم میں rationalization کی بات بتادی کہ جو خالصتاً بزنس ٹرانزیکشنز ہیں وہاں پر نیب کے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، جہاں پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، پبلک آفس منی نہیں ہے، یہ پہلے ہی آپ کے jurispudance کے تحت موجودہ قانون میں پریکٹس بھی تھی، اس کے اندر دوسری وضاحت پروسیجرل لیپس کی دی گئی ہے کہ اگر مسئلہ صرف پروسیجرل لیپس کا ہو جیسا کچھ کیسوں میں نظر بھی آیا ہے اور یہ reported cases ہیں میں on going investigations کی بات نہیں کررہا، میں تو already جو کیسز conclude ہوگئے۔ کمیٹی مشاورتی تو ہوسکتی ہے لیکن کمیٹی کا قانون میں کوئی وجود نہیں ہے، ایک کمیٹی کوئی بات کہہ دیتی ہے یا کسی بزنس مین کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے جو ان دنوں میں نہیں ہوئی لیکن اگر ہوتی بھی ہے تو وہ کمیٹی کس قانون کے تحت اس کو ریویو کرے گی، کل کو کوئی شخص بھی اٹھ کر اس کو چیلنج کرسکتا ہے کہ آپ نے ایک شعبے کے لئے کمیٹی بنادی باقی شعبہ زندگی بھی تو اس ملک اور معاشرے کا حصہ ہیں ان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضمانت کے اندر کمنٹس آنا، اس کے اوپر میں آپ کو ریفر کروں گا اسلام آباد ہائیکورٹ میں جب نواز شریف کی ضمانت ہوئی اور اسلام آباد ہائیکورٹ کی طرف سے فیصلے میں بہت ساری چیزیں لکھ دی گئیں، جو چیزیں سپریم کورٹ میں اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے جو ریمارکس دیئے اور کہا کہ ضمانت کے اندر آپ نے primilanry چیز دیکھنی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ پورے کیس کو ڈسکس کرلیں کیونکہ ابھی تک evidence گزرا نہیں ہے، ٹرائل میں سے جب evidence گزرنا ہے تب وہ evidence بنے گا، اس چیز کو لے کر میں اب اس پر اتنا ہی کمنٹ کرسکتا ہوں کہ کسی ضمانت کے کیس میں پورے کیس کے بارے میں کمنٹ کردینا یا یہ کہ کیس بناہے یا نہیں بنا کیونکہ کیس تو ابھی بننے کے مراحل میں ہے اور اس میں ابھی evidence کو گزرنا ہے توا س کا امپیکٹ اس طرح کیسوں پر نہیں آتا، سادہ سی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں اس کی وجوہات ہوتی ہیں، کیسز پیش ہوتے ہیں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، ضمانت کے معاملہ میں بہت سے کیسز ایسے ہیں جہاں ایک بندے کی ضمانت ہوجاتی ہے بعد میں اس کو اسی کیس میں پھانسی کی سزا بھی ہوجاتی ہے، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کیس کی صحت کے لئے، کسی بھی کیس میں اس کے evidence کی صحت کو دیکھنے کے لئے ٹرائل کا پورا پراسس ہی اصل ٹیسٹ ہے، ہمیں اس چیز کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہئے جس تناظر میں وہ بات کی جاتی ہے، جو نیب کی ترامیم ہیں یہ مثبت ترامیم ہیں اور rationalization کی طرف ہے، یہ نہ نیب کے اختیارات میں کمی کے لئے کی گئی ہیں نہ احتساب کے عمل کو کمپرومائز کیا گیا ہے۔ سبطین خان یا علیم خان وہ بھی نیب کے قانون کے تحت ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے گرفتار ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ کافی ٹائم ہوگیا تو صبح ہم اپنا ایک اور بندہ پکڑوادیں؟ سادہ سی بات ہے کہ چیئرمین نیب کا جو گرفتاری کا اختیار ہے وہ with in 24 to 72 hours remand کی صورت میں جب اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کا جو وارنٹ آف اریسٹ ہے اور گراؤنڈ آف اریسٹ ہے اسی وقت جوڈیشل اسکروٹنی کا سامنا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بالکل ہی کوئی چیک نہیں ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اسفندیار ولی کیس میں گرفتاری کے اختیارات پوری طریقے سے فل بنچ کے سامنے argue ہوچکی ہیں اور ان کو جائز قرار دیا گیا ہے، ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جس کیس میں وہ سمجھتے ہیں کہ گرفتار کرنا تو یہ ان کا اختیار ہے کیونکہ احتساب کے عمل کو شفاف بنانے کے لئے ادارے کی خودمختاری بڑی لازم چیز ہے، کسی حکومت کو شاید وہ پسند نہ ہو ہمیں بھی شاید پسند نہ ہو لیکن وہ ضروری ہے کہ وہ ادارہ کھل کر اپنا کام کرسکے چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، ہماری حکومت سے پہلے کبھی کوئی حکومتی وزیر چاہے جس طرح کی بھی وجہ ہو کبھی گرفتار نہیں ہوئے، یہ اسی حکومت میں ہوا ہے کہ اپنے وزراء بھی گرفتار ہوئے ہیں انہیں بھی مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ انہوں نے اپنے عہدوں سے بھی استعفیٰ دیا ہے، اس چیز کو سراہنا چاہئے، تحریک انصاف میں اس چیز کو rationalize بھی کررہے ہیں۔چیئرمین نیب سے متعلق جتنے سوالات ہیں اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں میں تو صرف اتنی بات کرسکتا ہوں کہ ہم تو اپنے آپ کو خود بھی احتساب کے لئے پیش کرتے ہیں چاہے وہ مالم جبہ کا معاملہ ہو یا بی آر ٹی کا معاملہ ہو، اگر آپ اس کیس کے اندر کوئی کرپشن یا کوئی غلط کام دکھاتے ہیں تو سو بسم اللہ ان کا کیجئے، ہم تو بڑھ کر خود اپنا احتساب کریں گے، آج کے میڈیا میں کون سی پارٹی افورڈ کرسکتی ہے یا حکومت افورڈ کرسکتی ہے۔