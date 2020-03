بیلجیئم میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 13 ہوگئی ہے۔ یہ تعداد کل تک 8 تھی۔



اس صورتحال پر بیلجیئم کے وفاقی وزیر صحت نے تمام بیمار لوگوں کو سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو خود یا ان کے بچے بیمار ہیں وہ اپنے گھروں پر ہی ٹھہریں اور ادھر ادھر جانے سے گریز کریں ۔



انہوں نے مزید زور دے کر کہا ( Stay at home,. I mean it) میرا مطلب ہے کہ گھر پر ہی رہیں۔