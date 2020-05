مدرز ڈے پر امّاں کا انتقال،ویلنٹائن ڈے پر بریک اپ کے برابر ہے، یاسر حسین

View this post on Instagram

7 saal pehly aaj k din hamari amma is jahan e fani se rukhsat ho gaeen. mother’s day pe amma ki death aisa hi hai jesy valentine’s day pe aap ka breakup ho jae balky us se bohot zyada bura. kyon k zindagi mai sab kuch dobara mil sakta hai magar maa baap aik hi bar milty hain jo bilawajah bemaqsad har wakt aap se pyar karty hain. wesy toh har roz magar specialy aaj ka poora din apni maa k sath guzaren. us maa k sath jisny aap ko paida kia hai us maa k sath nahi jisky phone aany pe aap ki ammi kehti hain “KIS MAA KA PHONE HAI ?” khush rahen aur most importantly apni maa ko khush rakhen . ps: agar aap mai koi talent nahi aur kamyaab hona chahty hain toh maa ki dua se behtar kuch nahi . love you Amma ️