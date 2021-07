بولٹن کی ڈائری ۔۔۔ابرار حسین

بولٹن میں بچوں اور نوعمر افراد کو غیر قانونی طور پر تمباکو فروخت کرنے کا مسئلہ ان د نوں اتھارٹیز کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس مسئلے کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بولٹن میں لوگوں کو غیر قانونی تمباکو فروخت کی اطلاع دے کر بچوں کو محفوظ اور تمباکو نوشی سے پاک رکھنے میں مدد کرنے کی ترغیب دی جارہی ہے یہ غیر قانونی تمباکو کی فروخت اکثر مقامی دکانوں میں انڈر کاؤنٹر کی جاتی ہے، متعلقہ اداروں کو اطلاعات بہم پہنچا کر کے کمیونٹی کے لوگ اپنی گلیوں اور ماحول کو اس طرح کی انتہائی نقصان دہ مصنوعات سے پاک کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ نئے اعداد و شمار سے یہ ہوشربا انکشاف ہوا ہے کہ جہاں اب بالغ افراد جو تمباکو نوشی کرتے ہیں وہ پہلے کی نسبت کم غیرقانونی تمباکو خرید رہے ہیں 2018 میں یہ شرح 20 فیصد تھی اب 2021 میں یہ تناسب 16 فیصد ہے لیکن 14-15 سال کی عمر کے سگریٹ نوشوں کا کہنا ہے کہ انہیں غیرقانونی تمباکو آفر کیا جاتا ہے جس میں پہلے کی نسبت 15 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے 2021 میں یہ شرح 25 فیصد ہے جبکہ 2018 میں یہ تناسب 10 فیصد تھا ۔یہ پیشکشیں بنیادی طور پر اجنبیوں کی طرف سے آتی ہیں جو ان نوعمر افراد کو سگریٹ نوشی کے علاوہ دیگر نقصانات بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ اعدادوشمار گریٹر مانچسٹر ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر پارٹنرشپ کے ایک نئے سروے کے ہیں جس نے میکینگ سموکنگ ہسٹری سٹریٹجی ان 2018 کے شروعات کے بعد تمباکو کی غیرقانونی منڈی کے سائز اور پیمانے کا پتہ لگایا ہے۔ گریٹر مانچسٹر ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر پارٹنرشپ کے ساتھ گریٹر مانچسٹر کے تازہ ترین سروے کو تیار کیا گیا ہے گریٹر مانچسٹر کے 10 باروز میں کیپ اٹ آوٹ کمپئین چل رہی ہے جس میں لوکل اتھارٹی ٹریڈنگ اسٹینڈرڈز اور انفورسمینٹ پارٹنرز بشمول پولیس، بارڈر فورس اور کسٹم شامل ہیں ۔ دی کیپ اٹ آوٹ کمپئین ایک وسیع ملٹی ایجنسی پروگرام ہے جس کے ذریعے غیر قانونی سگریٹ کی طلب اور رسائی میں کمی لانا ہے۔گریٹر مانچسٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں یہ منظم کاروبار ہو رہا ہے کیپ اٹ آؤٹ مہم غیر قانونی تمباکو کی فراہمی اور طلب کو کم کرنے ، ان ’سستے‘ مصنوعات کی اصل قیمت کو اجاگر کرنے اور لوگوں کو فروخت کی اطلاع دینے کی ترغیب دینے کے لئے ایک وسیع کثیر ایجنسی پروگرام کا حصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر قانونی تمباکو منظم جرائم ، منشیات ، اسمگلنگ اور کمزور لوگوں کے استحصال سے منسلک ہے۔ یہ نابالغ بچوں کو تمباکو نوشی شروع کرنے کے قابل بھی بناتی ہے کیونکہ جو لوگ غیرقانونی تمباکو بیچتے ہیں وہ یہ تمباکو بچوں کو بیچ دیتے ہیں اور سستے داموں کے ذریعے فراہم کی جائے والی یہ تمباکو لوگوں کو نشے کی لت ڈال دیتی ہے مگر کم قیمت پر دستیاب یہ منشیات بعد میں بعض لوگوں کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے تحقیق کے مطابق یہ نشہ بالآخر ہر دو میں سے ایک کو ہلاک کردیتا ہے۔ اپریل 2020 اور مارچ 2021 کے درمیان ، کیپ اٹ آؤٹ مہم نے بولٹن میں غیر قانونی تمباکو فروخت ہونے کی 87 اطلاعات فراہم کیں جن کی بناء پر چھاپے مارے گئے دکانوں کو بند کرنے کے احکامات اور بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑا۔ تجارتی معیارات کے افسران نے بارو میں 7000 سے زائد غیر قانونی سگریٹ ضبط کیے۔ بولٹن کونسل کی سائٹ پر موجود مواد کے مطابق اگرچہ مجموعی طور پر پچھلی دہائی میں غیر قانونی تمباکو مارکیٹ کی مقدار میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ ماضی میں یہ لیکن غیر قانونی تمباکو ابھی بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ اس سے بچے اور نوجوان متاثر ہوجاتے ہیں۔ ایک وسیع تر جرائم پیشہ انڈرورلڈ مافیا سرگرم عمل ہے۔ اینڈریا کراسفیلڈ، میکنگ سموکنگ ہسٹری لیڈ ایٹ گریٹر مانچسٹر ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر پارٹنرشپ نے کہا ہے کہ "غیر قانونی تمباکو کے خلاف کریک ڈاؤن گریٹر مانچسٹر کی سگریٹ نوشی کی شرحوں کو کم کرنے اور آئندہ نسلوں کے لئے تمباکو نوشی کی تاریخ بنانے کی وسیع کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ اگرچہ غیر قانونی تمباکو خریدنے والے کم بالغ افراد کو دیکھنا یہ حوصلہ افزاء امر ہے لیکن یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوتی ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کو تمباکو کی پیش کش کی جاتی ہے۔ تمام تمباکو ہلاک کرتے ہیں لیکن جو لوگ غیرقانونی تمباکو بیچتے ہیں وہ بچوں کو فروخت کرتے ہیں اور انہیں مہلک نشے میں ڈال دیا جاتا ہے اور سستی قیمتیں تمباکو نوشی کرنے والوں کی مزاحمت کی کوششوں کو ناکام بناتی ہیں۔ قانونی ہو یا غیر قانونی، تمام تمباکو میں کیمیکلز کا ایک زہریلا کاک ٹیل ہوتا ہے جو دو طویل مدتی تمباکو نوشی کرنے والوں میں سے ایک کو ہلاک کردے گا۔ یہ صرف ہماری صحت پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں نہیں ہے بلکہ غیر قانونی تمباکو کی منڈی کو منظم جرائم پیشہ گروہوں نے ایجاد کیا ہے اور اسی وجہ سے ہم اپنے پڑوس میں بھی پہنچنے والے نقصان کے بارے میں شعور اجاگر کررہے ہیں اور لوگوں کو اپنے بچوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لئے غیر قانونی فروخت کی اطلاع دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بولٹن کونسل کے ایگزیکٹو کونسلر برائے ریگولیٹری کمیٹی کونسلر ہیلری فیئر کلو نے کہا ہے کہ ہم بولٹن میں غیر قانونی تمباکو کا خاتمہ کرنے کے لئے پرعزم ہیں اور ہم اس طرح کے مادے کی فراہمی میں ملوث کسی کے بھی خلاف قانونی کارروائی کرنے میں دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی کمیونٹیز کی صحت کو خطرے میں ڈالنے والے مجرموں کی نشاندہی کرنے کے لئے عوام کی مدد کی ضرورت ہے۔ لوگ شاید یہ سوچتے ہوں کہ غیرقانونی تمباکو ایک وکٹم لیس جرم ہے لیکن اسے خریدنے کا مطلب منظم جرائم پیشہ گروپوں کو مالی اعانت فراہم کرنا ہے جو اسے ملک میں لاتے ہیں اور جو منشیات اور لوگوں کی اسمگلنگ سے بھی وابستہ ہیں۔ یہ لوگ تمباکو نوشی کرنے والوں کو نشے میں رکھنے اور بچوں کو تمباکو نوشی شروع کرنے کے قابل بنانے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ رہائشیوں اور کاروباری اداروں کے ذریعہ فراہم کردہ معلومات مقامی پولیس کے ساتھ کام کرنے والی کونسل کی تجارتی معیار کی ٹیم کو غیر قانونی تمباکو فروخت کرنے والوں کے خلاف تفتیش اور ان پر عملدرآمد کرنے کی اجازت دیتی ہے لہٰذا ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ رازداری کے ساتھ اس کی اطلاع دینے کے لئے کیپ اٹ آؤٹ رابطہ Keep it Out contact information استعمال کریں۔ ہمارے خیال میں کمیونٹی کو بڑھ چڑھ کر اتھارٹیز کے ساتھ اوپر بالا مہم کی کامیابی کے لیے تعاون کرنا چاہیے اور اپنے بچوں اور نوجوانوں کو تمباکو نوشی اور منشیات فروشی سے بچانے کے لئے غور و فکر کرنا چاہیے۔