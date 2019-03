3سالہ چینی بچہ فنِ خطاطی کا ماہر بن گیا

یوں تو آپ نے فن خطاطی کے کئی ماہر آرٹسٹ دیکھے ہوں گے لیکن جناب یہاں تو بچوں نے بھی اس فن میں قدم رکھ دیا ہے۔

یقین نہیں تو ویڈیو میں نظر آنے والے اس بچے کو ہی دیکھ لیں جو فنِ خطاطی کا شاندار مظاہرہ کر رہا ہے۔

چین کے صوبے ہینان کے شہرنان یانگ سے تعلق رکھنے والا تین سالہ بچے نے اپنے دادا سے خطاطی سیکھی اور اب کسی ماہر خطاط کی طرح کیلیگرافی کرتا ہے۔

چینی حروف لکھنے میں مصروف ننھے آرٹسٹ کی ویڈیو وائرل ہوچکی ہے اور دیکھنے والے بچے کی مہارت کو خوب سراہ رہے ہیں۔

3 Year Old Little Chinese Boy Has Amazing Calligraphy Skills