آمنہ شیخ کا والدین کیلئے اہم پیغام، ویڈیو وائرل

View this post on Instagram

Sharing here what we do with the intent to contribute towards home learning and to provide progressive & fun urdu content to our children. With love Aamina . . Book title: 'Abid ki Tauba' 'عابد کی توبہ' Writer: Prof. Ali Akber Illustration: Shakeel Vilayat Khokhar Published & Distributed by: Paramount Books Pvt. Ltd. . . #urdu #storytime #storytimeforkids #bachonkikahaniyaan #urdukahaniyan #meissamama #aaminasheikh