Shuker Alhumdullilah Ye filhal mere akele ki effort hai ye fourth time Ker rahi Hun I reallly need your help guys mere team ka hissa app bhe bun saktay hain or ajj marium hain jinhaon ne Mujey 6 packets bana kay diye inhaon ne muhey khud call ki app jo bhe dey saktay hain dien water bottles Se leke aataa cheeni daal jo bhe dena chahein app log contribute Ker saktey hain shukriya Or main show off nahi Ker rahi mere Kia aukat bus ye picture laga kay app logaon ko bata rahi Hun kay app sub bhe mere saath mill kay iska hissa bunien ya Phir aoni capacity main app khud Se jo bhe Ker saktay hain kerien please Abhi madad kerien