ترک اداکارہ نے چائلڈ لیبر کے خلاف آواز بلند کردی

Bugün Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Dünya COVID-19 salgınıyla mücadele etmeye devam ederken, bu benzeri görülmemiş krizin beklenen sosyo-ekonomik etkileri çocukların çocuk işçiliğine maruz kalma risklerini daha da artırmaktadır. Çocuk işçiliği, çocukların zihinsel, sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocukların okula gitmelerine, akranlarıyla vakit geçirmelerine, oyun oynamalarına ve boş zamanlarını değerlendirmelerine de engel olmaktadır. UNICEF ortaklarıyla birlikte çocuk işçiliğine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklar her koşulda ihmal ve istismardan korunmalıdır. Çocuklukları onların elinden alınmamalıdır. Today we mark the World Day Against Child Labor. As the world continues to fight the COVID-19 pandemic, the expected socio-economic impacts of this unprecedented crisis make children even more at risk of child labor. Child labor harms the mental, social, physical and psychological development of children. It prevents them from going to school and spending time with peers, and deprives them of opportunities for play and leisure. UNICEF continues to work with partners to combat child labor. Children must be protected from abuse and neglect, they must not be robbed of their childhood.