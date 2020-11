جمائما برطانوی و ایشیائی جوڑے کی شادی کی کہانی پر مبنی کامیڈی فلم بنائینگی

لندن (مانیٹرنگ ڈیسک)خبریں ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ اور برطانوی فلم ساز جمائما گولڈ اسمتھ کی لکھی ہوئی رومانوی کامیڈی فلم پرجلد ہی شوٹنگ کا آغاز کردیا جائے گا۔جمائما گولڈ اسمتھ ماضی میں بھی دستاویزی فلموں سمیت ٹی وی سیریز اور چند فلمیں بھی پروڈیوس کر چکی ہیں، جب کہ وہ ماضی میں صحافت سے بھی منسلک رہی ہیں۔جمائما گولڈ اسمتھ نے ماضی میں بھی یورپ و امریکا میں مسائل کے شکار مسلمانوں پر فلمیں اور ویب سیریز بنائی ہیں اور اب خبر سامنے آئی ہے کہ وہ برطانوی و جنوبی ایشیائی جوڑے کی شادی کی کہانی پر مبنی رومانٹک کامیڈی فلم بنانے جا رہی ہیں۔ شوبز ویب سائٹ ڈیڈ لائن کے مطابق جمائما گولڈ اسمتھ کی لکھی ہوئی رومانٹک کامیڈی فلم (What’s Love Got To With It) کی شوٹنگ کا آغاز آئندہ ماہ ہوگا۔جمائما گولڈ اسمتھ نے جہاں مذکورہ فلم کی کہانی لکھی ہے، وہیں وہ اسے پروڈیوس بھی کریں گی، جب کہ ان کی فلم کی ہدایات بھارتی فلم ساز شیکھر کپور دیں گے، جو مسٹر انڈیا، معصوم، دل سے، بنڈت کوئین، ایلزبتھ اور

پیسیج جیسی فلموں کی ہدایات دے چکے ہیں۔شیکر کپور مذکورہ فلم کی ہدایات دینے سے 13 سال بعد عالمی فلمی دنیا میں واپسی کریں گے، اس سے قبل انہوں نے 2007 میں ریلیز ہونے والی بائیوگرافی فلم (ایلزبتھ: دی گولڈن ایج) کی ہدایات دی تھیں، جنہیں بہترین پروڈکشن کا آسکر ایوارڈ بھی ملا تھا۔جمائما گولڈ اسمتھ کی لکھی فلم کی کہانی سے متعلق ابھی واضح کوئی خبر سامنے نہیں آئی، تاہم خبریں ہیں کہ فلم کی کہانی برطانوی و جنوبی ایشیائی جوڑے کی محبت اور شادی کے گرد گھومتی ہے اور فلم میں کہانی کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا جائے گا۔فلم کی کاسٹ میں پاکستانی نژاد برطانوی اداکار شاہد لطیف، برطانوی اداکارہ للی جیمز اور ایما تھامپسن سمیت دیگر اداکار شامل ہیں۔ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ فلم کو کب تک ریلیز کیا جائے گا، تاہم امکان ہے کہ فلم کو آئندہ سال کے آخر یا پھر2022کے آغاز تک ریلیز کردیا جائے گا۔