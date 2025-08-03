شاہد آفریدی کی بیٹی کی خوبصورت تلاوت نے دل موہ لیے

پاکستان کے مایہ ناز سابق کرکٹر شاہد آفریدی کی سب سے چھوٹی بیٹی نے مانچسٹر میں ایک تقریب کے دوران قرآن پاک کی خوبصورت تلاوت کر کے سب کے دل جیت لیے۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچی نہایت خوبصورتی اور جذبے سے قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہی ہے، جس پر شرکاء نے بھی داد دی۔
ویڈیو کو جیو نیوز کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا گیا ہے، جسے صارفین کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے اور تبصروں میں بچی کے ادب، آواز اور تلفظ کی تعریف کی جا رہی ہے۔
مداحوں نے شاہد آفریدی کی تربیت کو سراہتے ہوئے لکھا کہ یہ لمحہ ہر والد کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے۔