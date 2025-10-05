پنجاب حکومت ماحول خراب کر رہی ہے، شرجیل میمن

وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی سپورٹ نہ کرے، پنجاب حکومت تنقید پیپلز پارٹی پر کر رہی ہے، اصل ٹارگٹ وفاقی حکومت ہے۔
کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ وزیراعلیٰ کا اسکرپٹ رائٹر ان کو غلط راہ پر لے جارہا ہے، نفرت پھیلانے کے بجائے متحد ہو کر چیلنجوں کا مقابلہ کریں۔
شرجیل میمن نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں لوگ مدد کے لیے رو رہے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فوری ریلیف دیا جائے، عالمی برادری سے اپیل کی جائے۔
انہوں نے کہا کہ کام کم اور ٹک ٹاک پر زیادہ کام کیا جارہا ہے، ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں آپ کی انگلیاں توڑ دیں گے، ڈرنے والے نہیں۔ پیپلز پارٹی کی لیڈر شپ کبھی معاہدے کر کے بھاگی نہیں، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات فوری کرائے جائیں۔
شرجیل میمن نے کہا کہ میرا پانی میری مرضی جیسی باتیں کوئی آئین کو ماننے والا نہیں کرسکتا، میں بھی سو چیزوں پر کہہ سکتا ہوں میرے وسائل میری مرضی لیکن میں نہیں کہوں گا۔ میری بجلی میری گیس میرا کوئلہ میری مرضی کہہ سکتا ہوں لیکن نہیں کہوں گا، نفرت انگیز بیانات کو پروموٹ نہ کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ زبردستی ہمیں میدان میں نہ اتاریں، پنجاب حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، سیز فائر کس بات کا ؟ پنجاب کے عوام ہمارے اپنے ہیں۔
شرجیل میمن نے کہا کہ اگر پنجاب کے عوام پریشان ہوں گے تو ہم بات کریں گے، پنجاب کے عوام کی مدد کیلئے وفاق سے دس بار اپیل کرنا پڑی تو کریں گے۔