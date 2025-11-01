 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فلم سلطان کا حصہ بننے کی درخواست کی، آدتیہ چوپڑا نے انکار کردیا، سوارا بھاسکر

تازہ ترین
انٹرٹینمنٹ
01 نومبر ، 2025
سوارا بھاسکر نے انکشاف کیا ہے کہ میں نے سلمان خان فلم سلطان کا حصہ بننے کےلیے آدتیہ چوپڑا سے درخواست کی مگر اُس نے سے انکار کردیا۔

فلم سلطان 2016 میں ریلیز ہوئی، سلمان خان اور انوشکا شرما نے مرکزی کردار نبھایا اور ہدایتکاری علی عباس ظفر کی تھی۔

37 سالہ سوارا بھاسکر آج کل رئلٹی شو’پتی پتنی اور پنگا‘ میں شوہر فہد احمد کے ساتھ شریک ہیں۔

حالیہ انٹرویو میں اداکارہ نے واقعہ بیان کیا کہ میں آدتیہ چوپڑا کو مسیج کیا، ’ سر، آپ مجھے فلم سلطان میں کاسٹ کریں گے تو میں اچھی پہلوان بنوں گی‘، اس پر انہوں نے جواب دیا ’مجھے ایسا نہیں لگتا‘۔ اس پر میں نے جواب دیا کہ ’کوئی بات نہیں‘۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق سوارا بھاسکر نے کہا کہ وہ کام مانگنے سے کبھی جھجکتی نہیں کیونکہ وہ فلم انڈسٹری میں ایک آؤٹ سائیڈر ہیں، وہ اپنی محنت سے آگے بڑھی ہیں، میں نے جو بھی حاصل کیا، اپنی جدوجہد سے حاصل کیا۔

انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم زیادہ لحاظ نہیں کرسکتے، ہمیں کام نہیں ملے گا، ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے کوئی سفارش نہیں کرتا، جو بھی حاصل کیا لڑ کر یا اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔

سوارا بھاسکر نے مزید کہا کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں بہت شائستہ ہوں، ساتھ ہی مجھے کام مانگنے میں کبھی شرم نہیں آتی، میں نے اس معاملے میں اپنی جھجک ختم کی، میں کہہ دیتی ہوں پلیز مجھے کاسٹ کرنے پر غور کریں۔

سوارا بھاسکر نے اگرچہ سلطان میں کام نہیں کیا لیکن اس سے پہلے وہ سلمان خان کے ساتھ 2015ء میں فلم ’پریم رتن دھن پاؤ‘میں کام کرچکی تھیں۔

