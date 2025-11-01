طاہرہ کشیب کیا سن کر ہنسنے اور رونے لگیں؟ آیوشمان کھرانا نے بتا دیا

بالی وُوڈ اداکار آیوشمان کھرانہ کا کہنا ہے کہ میری اہلیہ طاہرہ کشیپ کو یقین نہیں تھا کہ میں اداکار بن سکتا ہوں جبکہ میرے والد کی سخت توقعات نے مجھے کالج میں نمایاں کارکردگی دکھانے اور اداکاری کے خواب کو حقیقت بنانے میں مدد دی۔
بھارتی میڈیا کے مطابق حالیہ انٹرویو میں آیوشمان کھرانہ نے اس وقت کو یاد کیا جب وہ اور طاہرہ پنجاب یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کی ڈگری حاصل کرنے کے دوران ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے، انہوں نے انکشاف کیا کہ میں ہمیشہ سے طاہرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ ایک دن طاہرہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم زندگی میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ پیسے کیسے کماؤ گے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اداکار بننا چاہتا ہوں۔
آیوشمان نے بتایا کہ اس موقع پر طاہرہ بیک وقت ہنسنے اور رونے لگیں، یہ سوچ کر کہ میں اداکار کیسے بن سکتا ہوں، میں اس وقت ایک کتابی کیڑا یا پڑھاکو قسم کا نوجوان تھا، میری شکل دیکھ کر کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اداکار بن جاؤں گا، یہاں تک کہ طاہرہ کو بھی مجھ پر یقین نہیں تھا، میں نے اپنے خود کے یقین پر بہت زیادہ بھروسہ کیا۔
انہوں نے اپنے والد کی وہ شرط بھی بتائی جس کے بعد انہیں اداکاری کرنے کی اجازت ملی اور کہا کہ میرے والد نے ایک شرط رکھی کہ اگر میں آرٹ کی فیلڈ اپنا کر تھیٹر کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کالج میں ٹاپ کرنا ہو گا، تو میں نے 3 سال تک اپنے کالج میں ٹاپ کیا کیونکہ میں تھیٹر میں کیریئر بنانا چاہتا تھا، یہ مشکل تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ کچھ اچھا ہو، چونکہ میں شاہ رخ خان کا مداح تھا، میں نے محسوس کیا کہ ایک تعلیم یافتہ اداکار بننا بہتر ہے، شاہ رخ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے، ان کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے میں نے بھی ماس کمیونیکیشن کی تعلیم حاصل کی اور بالآخر ممبئی پہنچ گیا۔
آیوشمان کو حال ہی میں فلم تھما میں دیکھا گیا تھا، آدتیہ سرپوتدار کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم میں رشمیکا مندانا، نواز الدین صدیقی، فیصل ملک اور پاریش راول نے بھی اہم کردار ادا کیے ہیں۔
دیوالی پر ریلیز ہونے والی اس فلم نے اب تک دنیا بھر میں باکس آفس پر 155.25 کروڑ بھارتی روپے کا کاروبار کیا ہے۔
آیوشمان اپنی اگلی فلم ’پتی، پتنی اور وہ ٹو‘میں نظر آئیں گے جو 2019ء کی ہٹ فلم ’پتی، پتنی اور وہ‘ کا سیکوئل ہے۔
اس فلم میں سارہ علی خان، وامیکا گبّی اور راکول پریت سنگھ بھی جلوہ گر ہوں گی، یہ فلم 4 مارچ 2026ء کو ریلیز ہو گی۔
نائنب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جب 2021ء میں طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان کی طرف سے جا کر کہا گیا کہ ہم یہاں ایک چائے کے کپ کےلیے آئے ہیں، وہ کپ آف ٹی ہمیں بہت مہنگا پڑا، ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہئیں۔