کرکٹ شائقین نے تیسرے ٹی20 میں تاریخ رقم کردی

کھیلوں کی خبریں
01 نومبر ، 2025
تصویر بشکریہ: پی سی بی سوشل میڈیا
کرکٹ شائقین نے پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان کھیلے گئے تیسرے ٹی20 میچ میں تاریخ رقم کردی۔

میچ کے دوران لاہور کا قذافی اسٹیڈیم شائقین کرکٹ سے کھچا کھچا بھرا رہا، جنوبی افریقا اور پاکستانی ٹیم کے سپورٹرز نے کھل کر اپنی پسندیدہ ٹیموں کو داد دی۔

تصویر بشکریہ: پی سی بی سوشل میڈیا
میچ کے دوران قذافی اسٹیڈیم میں 32 ہزار 437 شائقین موجود تھے، گراؤنڈ اسکرین پر بتایا گیا کہ آج کے میچ میں ہاؤس فل رہا۔

شائقین کرکٹ کی اتنی بڑی تعداد کی اسٹیڈیم میں موجودگی ان کے کرکٹ کے کھیل دلی لگاؤ اور جنوبی افریقا سے سیریز میں دلچسپی کی عکاسی کرتی ہے۔

پاکستان نے جنوبی افریقا کو تیسرے ٹی20 مقابلے میں شکست دے کر میچ اور سیریز اپنے نام کرلی۔

