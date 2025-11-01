اینٹی ٹیرف اشتہار پر ٹرمپ سے معافی مانگی ہے: کینیڈین وزیرِ اعظم

کینیڈین وزیرِ اعظم مارک کارنی کا کہنا ہے کہ اینٹی ٹیرف اشتہار پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے معافی مانگی ہے، وہ ناراض تھے۔
ایک بیان میں ان کا کہنا ہے کہ امریکا جب تیار ہو گا تو تجارتی مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے، امریکا اپنے تمام تجارتی تعلقات کو تبدیل کر رہا ہے۔
کینیڈین وزیرِ اعظم نے کہا کہ کینیڈا کی اب بھی امریکا کے ساتھ بہترین تجارت ہے، جنوبی کوریا کے ساتھ سیکیورٹی اور دفاع پر تعاون کو گہرا کریں گے، چینی صدر کے ساتھ مجموعی طور پر تعمیری بات چیت رہی۔
واضح رہے کہ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی ایشیا پیسیفک سربراہی اجلاس کے موقع پر جاپان کی وزیرِ اعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔
کینیڈین وزیرِ اعظم کے دفتر کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے پر تبادلۂ خیال کیا۔
غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف اشتہار کے بعد کینیڈا کے ساتھ تمام تجارتی مذاکرات ختم کر دیے تھے۔
برطانیہ میں پناہ کی درخواستوں میں یورپ بھر میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ لندن سے میڈیا رپورٹ کے مطابق 2024 میں برطانیہ میں پناہ کے متلاشی افراد کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، فرانس اور جرمنی میں پناہ کی درخواستوں میں نمایاں کمی ہوئی۔
جاپان کی ممتاز تعلیمی ادارہ کیوٹو یونیورسٹی نے پاکستانی نژاد معروف بزنس لیڈر اور ٹیکنالوجی ماہر مرزا آصف بیگ کو جاپان کے اعلیٰ قومی اعزاز ’آرڈر آف دی سیکرڈ ٹریژر‘ کے لیے نامزد کرنے کی سفارش حکومتِ جاپان کے کابینہ دفتر (Decorations Bureau) کو ارسال کر دی ہے۔