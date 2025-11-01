 
اینٹی ٹیرف اشتہار پر ٹرمپ سے معافی مانگی ہے: کینیڈین وزیرِ اعظم

01 نومبر ، 2025
امریکی صدر ٹرمپ اور کینیڈین وزیرِ اعظم مارک کارنی
کینیڈین وزیرِ اعظم مارک کارنی کا کہنا ہے کہ اینٹی ٹیرف اشتہار پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے معافی مانگی ہے، وہ ناراض تھے۔

ایک بیان میں ان کا کہنا ہے کہ امریکا جب تیار ہو گا تو تجارتی مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے، امریکا اپنے تمام تجارتی تعلقات کو تبدیل کر رہا ہے۔

کینیڈین وزیرِ اعظم نے کہا کہ کینیڈا کی اب بھی امریکا کے ساتھ بہترین تجارت ہے، جنوبی کوریا کے ساتھ سیکیورٹی اور دفاع پر تعاون کو گہرا کریں گے، چینی صدر کے ساتھ مجموعی طور پر تعمیری بات چیت رہی۔

امریکا کی تجارتی پالیسی بدل گئی ہے، اسے کنٹرول نہیں کر سکتے: کینیڈین وزیرِاعظم

کینڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے دورہ ایشیا پر روانگی سے قبل گفتگو کرتے ہوئے کہا امریکا کی تجارتی پالیسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔

واضح رہے کہ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی ایشیا پیسیفک سربراہی اجلاس کے موقع پر جاپان کی وزیرِ اعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔

کینیڈین وزیرِ اعظم کے دفتر کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے پر تبادلۂ خیال کیا۔

غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف اشتہار کے بعد کینیڈا کے ساتھ تمام تجارتی مذاکرات ختم کر دیے تھے۔

