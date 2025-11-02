بابر اعظم نے 2 دن میں 2 بھارتی بیٹرز کو پیچھے چھوڑ دیا

پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسٹار بیٹر بابر اعظم نے دھماکے دار واپسی کی اور لگا تار دو دن میں بھارت کے دو بڑے کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
جنوبی افریقا کے خلاف 3 ٹی20 میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں صفر پر آؤٹ ہونے والے بابر اعظم کے مداح اُن سے بڑی اننگز کی امید کافی وقت سے لگائے بیٹھے تھے۔
انہوں نے دوسرے ٹی20 میں 11 رنز ناٹ آؤٹ کی باری کھیلی اور اس دوران روہت شرما سے مختصر ترین طرز کی کرکٹ میں زیادہ رنز کا ریکارڈ چھین لیا۔
روہت شرما نے 151 ٹی20 اننگز میں 4 ہزار 231 رنز بنا رکھے تھے لیکن بابر اعظم نے صرف 123 اننگز میں 4 ہزار 232 رنز اسکور کیے اور بھارتی بیٹر کو پیچھے چھوڑ دیا۔
جنوبی افریقا کے خلاف تیسرے میچ میں بابر اعظم نے شاندار 68 رنز کی باری کھیلی، انہوں نے اپنی نصف سنچری 36 گیندوں پر مکمل کرلی، یہ بابر اعظم کا 40واں 50 یا اس سے زائد کا اسکور تھا۔ یوں بابر ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ 50 یا اس سے زائد کی اننگز کھیلنے والے بیٹر بن گئے۔
قومی کرکٹر نے اس فہرست میں بھارت کے مایہ ناز بلے باز ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑا جنہوں نے 39 مرتبہ 50 یا اس سے زائد کا اسکور بنایا۔