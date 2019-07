یورپ میں شدید گرمی سے سورج مکھی کے پھول بھی سرنگوں ہوگئے

پیرس (رضا چوہدری) سورج مکھی کے پھول بھی مرجھا کر سرنگوں ہوگئے یورپ کے اکثر ممالک میں چوتھے روز بھی سورج آگ برساتا رہا، سورج مکھی کا پھول جو سورج کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اس کی تپش کو برداشت نہ کرتے ہوئے مرجھا کر سرنگوں ہونے لگا۔ ماہرین کا کہنا ہے45سے49درجہ سینٹی گریڈ درجہ حرارت ولڈ الارمنگ صورت حال کی وارننگ کے باوجود گرین ہاؤس کے گیسوں کی طاقتور کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں حصہ نہ لینے کا نتیجہ ہے۔ بین الاقوامی انرجی ایجنسی کے مطابق، انرجی بجلی کی کھپت کا10فیصد حصہ ہے پولنگ، ریفریجریٹس کی لیک یا ری سائیکلنگ کی وجہ سے، یہ گرین ہاؤس کے گیسوں کی طاقتور کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں حصہ لیتا ہے۔ Calorific، یہ "شہری overheating" کے لئے ایک جزوی طور پر ذمہ دار ہے، اس کے ارد گرد کے دیہی علاقوں کے مقابلے میں شہر میں درجہ حرارت 1 سے 1.5° C میں اضافہ- کیس میں 8° C کی مکمل فرق گرمی ہو گی۔ تاہم، اگر ہم گلوبل وارمنگ کو محدود کرنے کے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں، صدی کے اختتام تک، ہم 50° C یا 55° سے بھی زیادہ درجہ حرارت پر جاسکتے ہیں۔ "گرمی والی لہر فریکوئنسی میں ڈبل یا ٹرپل کریں گے۔ ماحولیاتی ایکشن نیٹ ورک میں شارٹٹ ایجارڈ، آب و ہوا اور علاقائی منیجر نے خبردار کیا کہ یہ ہماری عادتوں اور شہریوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لئے ضروری ہے۔

