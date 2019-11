نازیبا کمنٹس پر نادیہ حسین مداحوں پر برہم

View this post on Instagram

I mean WTF????. .. . Just because tum logon ne pehle se hi soch lia ke Hum celebrities tum logon ke comments nahin parhein ga iss liye jo dil mein ata Hai wo buk dete ho???. . Aur phir baad mein maafi mangtay ho????. . YES I READ ALL COMMENTS OK????!!!. . So next time do me a favor!!. . Do either of these below. . . . 1- SHUT THE FUCK UP. . OR. . 2- JAB BOLO ACHHA BOLO WARNA MAT BOLO!!. . OR. . 3- UNFOLLOW ME!!!!. . . Simple!!!! . KHUSH RAHO AUR DOOSRON KO BHI KHUSH REHNAY DO!!!.