رونالڈو نے معذور مداح کی خواہش پوری کردی

@cristiano I am very very happy!!!‍️‍️️️️️️ Thank you so much my dear friend! (Именно так мне позволил себя называть ярчайшая звезда мирового футбола) АльхамдулиЛлях! На всё воля Всевышнего!️️ Особенные Мечты должны всегда сбываться по особенному! Новость о встрече с Роналдо пришла ко мне от Хабиба в 11.00 ночи, в 5 утра я уже летел к своей мечте! Хвала Аллаху, Господу миров, для которого нет ничего невозможного! Хвала Всевышнему, который избрал для осуществления моей мечты людей таких как @khabib_nurmagomedov, огромнейшая Вам благодарность, пусть Всевышний дарует Вам счастья в обеих мирах! Я благодарен Всевышнему за эту встречу! Эмоции радости и счастья переполняют меня! Бабочки кружат и пархают у меня в животе !‍️‍️‍️‍️ @sava9 мы продолжили наш Челлендж с сыном Криштиану. Выложу позже. Хочу так же отметить, что сын Роналдо, очень и очень тепло меня принял, он такой душевный и добрый пацан, мы с ним гоняли футбол и продолжили Челлендж, который отрабатывали много раз. Друзья, Всем Вам я желаю исполнения заветных желаний и мечты! И особенно я хочу поблагодарить Всевышнего за моих родителей, которые стараются и стремятся к осуществлению мечты! Спасибо @landan3, который Супер организовал встречу, организовал все на высшем уровне. #Ronaldo #Ali #unlimitedfootball #ali_amir_happy #motivation #ali #силамечты #footballforevher #football #it'smylife ️️️️️️