اقرا نے اپنی پرانی جیکٹ یاسر کو دے دی

hum paisy bilkul zaya nahi kar rahy... soch rahy hain aainda zindagi mai kharchy kam aur donations zyada karengy.. aap log bhi aisa hi sochen aur agar Already soch rahy hain toh bakiyon ko sochny mai madad karen ️ #2020 #insaaniyatbazi #yasirhussain #iqraaziz