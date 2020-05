یاسر حسین کا سینئر فنکاروں کو خراج تحسین

View this post on Instagram

i Love this wonderfully Talented actress singer and writer. 50/50 ho Angan tehra ya seeta bagri bushra jee @ansari.bushra kamaal karti hain. yeh wakai mai woh bijli hain jis se hamari entertainment industry chalti hai. Allah aap ko khushiyan sehat aur lambi umer de aur aap hamen aisy hi entertain karti rahen Ameen ️ #ourheroes #livinglegend #bushraansari