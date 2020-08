کچن میں کھانا پکانے میں مصروف خواتین کی قدر کریں: رابی پیرزادہ

View this post on Instagram

Almost all woman in Pakistan spends there time in kitchen, my cousin just took me out for a pic, here i am sharing with my cyber family. Lets pay a tribute to women on such festivals ہر پاکستانی عورت کی کہانی، بھائ کچن سے زبردستی نکال کر اس وقت تصویر لیتے ہیں جب برا حال ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارا سارا دن کچن میں گزرتا ہے۔ قدر کریں ان ماں بہنوں کی جن کا ہر تہوار آپ کیلیے کھانا بناتے اور آپ کا خیال رکھتے گزرتا ہے۔