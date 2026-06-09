Anime Defenders codes for June 2026 to redeem exciting rewards 

Anime Defenders is a Roblox tower defense game where players defend their base using anime-inspired heroes.
Different realms and enemies keep gameplay varied and challenging. To strengthen your team, you require Gems that can easily be earned faster using Anime Defenders codes that offer free rewards for recruiting stronger characters.
Anime Defenders codes for June 2026
Here's a list of Anime Defenders codes in June 2026:
- merrychristmas: 1,000 Snowflakes
- hollydefenders: 1 Exclusive Wish
- xmassoon: 1 Exclusive Wish
- sowy4delay: 5 Divine Trait Crystals
- goodbyehelene: 800 Ancient Relics
- sayonaramilton: 8 Divine Trait Crystals
- elements: 1,000 Ancient Relics
- redone: 1 Exclusive Wish
- skilltrees: 5 Divine Trait Crystals
- update6: 1,000 Gems
- qolupdate; 1,000 Gems
- fivepointfive:100 Solar Tokens
- tyforfeedback: 100 Aqua Tokens
- adforever 100: Flame Tokens
- apologydefenders: 4 Exclusive Wishes
- athenyxlivex: 100 Solar Tokens
- newrealmx: 100 Aqua Tokens
- megaupdatex: 100 Flame Tokens
- fortunetickets:100 Tickets
- codeis: 500 Gems
- incredibilli: 800 Gems
- dragonpart1: 1,000 Gems
- divinespirits: 500 Gems
- summertime; 800 Gems
- membererebrewreres: 400 Gems
- subcool: 50 Gems
- sub2jonaslyz: 50 Gems
- sub2karizmaqt: 50 Gems
- sub2mozking: 50 Gems
- sub2nagblox: 50 Gems
- sub2riktime: 50 Gems
- sub2toadboigaming: 50 Gems
How to redeem Anime Defenders codes for June 2026?
Follow this step-by-step guide to redeem Anime Defenders codes:
1: Firstly, launch Anime Defenders on Roblox.
2: Once the game has been loaded, users are required to press the “…” button.
3: Now, select “Codes” from the menu.
4: Insert the code.
5: Tap “Redeem” and collect your rewards.