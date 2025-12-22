کبیر والا: بہو اور پوتے نے خاتون کو قتل کر کے لاش گھر میں دفنا دی

پنجاب کے ضلع خانیوال کے علاقے کبیر والا تھانہ سٹی کی حدود سےایک ماہ سے لاپتہ خاتون کی لاش اپنے ہی گھر سے مل گئی، خاتون کو بہو اور پوتے نے مبینہ طور پر گلا گھونٹ کر قتل کیا تھا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے سونے کی بالیاں، چین، نقدی کے لالچ میں قتل کیا۔
پوتے نے قتل کو گمشدگی ظاہر کرنے کے لیے 3 روز قبل پولیس کو درخواست دی تھی، پولیس نے مشکوک حرکات پر بہو اور پوتے سے تفتیش کی۔
دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
ایک ماہ سے دفن لاش اور آلۂ قتل پولیس نے قبضے میں لے کر واقعے کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے نجی اسکولوں کی جانب سے فیسوں میں غیر قانونی اضافے، والدین کو ہراساں کرنے اور سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز ایکٹ 2013 کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے متعدد نجی اسکولوں کی رجسٹریشن معطل کردی ہے۔