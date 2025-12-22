 
کبیر والا: بہو اور پوتے نے خاتون کو قتل کر کے لاش گھر میں دفنا دی

قومی خبریں
22 دسمبر ، 2025
پنجاب کے ضلع خانیوال کے علاقے کبیر والا تھانہ سٹی کی حدود سےایک ماہ سے لاپتہ خاتون کی لاش اپنے ہی گھر سے مل گئی، خاتون کو بہو اور پوتے نے مبینہ طور پر گلا گھونٹ کر قتل کیا تھا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے سونے کی بالیاں، چین، نقدی کے لالچ میں قتل کیا۔

پوتے نے قتل کو گمشدگی ظاہر کرنے کے لیے 3 روز قبل پولیس کو درخواست دی تھی، پولیس نے مشکوک حرکات پر بہو اور پوتے سے تفتیش کی۔

دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

ایک ماہ سے دفن لاش اور آلۂ قتل پولیس نے قبضے میں لے کر واقعے کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔

