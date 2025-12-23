 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

عثمان ڈار کا ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے عدالت سے رجوع

تازہ ترین
قومی خبریں
23 دسمبر ، 2025
فائل فوٹو
فائل فوٹو

پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے اپنا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلوانے کے لیے لاہور ہائیکورٹ سے رجوع کرلیا۔

جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے درخواست پر سیکریٹری داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے کل جواب طلب کرلیا۔

درخواست میں مؤقف اپنایا گیا ہے کہ 2024ء میں سابق وفاقی وزیر عثمان ڈار کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا گیا تھا، وفاقی حکومت نے بغیر مؤقف سنے دوبارہ نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا۔

لاہور ہائیکورٹ سے عثمان ڈار کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دینے کی استدعا کی گئی ہے۔

قومی خبریں سے مزید