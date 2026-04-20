ہرمز ناکہ بندی خاتمے کے بغیر مذاکرات مشکل ہیں، سفارتی و دفاعی ماہرین

20 اپریل ، 2026
فائل فوٹو
فائل فوٹو

سفارتی اور دفاعی ماہرین نے ہرمز کی ناکہ بندی کے خاتمے کے بغیر مذاکرات کو مشکل قرار دیدیا۔

جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں سابق صدر اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل منیر اکرم، سابق سفیر آصف درانی اور دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل (ر) زاہد محمود نےاظہار خیال کیا۔

وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلیفونک رابطہ

نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔

سفارتی اور دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکا جب تک آبنائے ہرمز کی بندش ختم نہیں کرتا اس وقت تک مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ مشکل ہے۔

منیر اکرم نے کہا کہ ایران اور امریکا میں معاہدے کی نسبت سیز فائر کا زیادہ امکان ہے۔

آصف درانی اور زاہد محمود نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں انسائیڈر ٹریڈنگ کے امکانات موجود ہیں۔

