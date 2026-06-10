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قاسم گیلانی کا موبائل فونز پر پی ٹی اے ٹیکس کم کرنے کا مطالبہ

ABC
آصف بشیر چوہدری
تازہ ترین
قومی خبریں
10 جون ، 2026
تصویر، سوشل میڈیا
تصویر، سوشل میڈیا

پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قاسم گیلانی نے موبائل فونز پر پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) ٹیکس کم کرنے کا مطالبہ کردیا۔

قومی اسمبلی اجلاس میں قاسم گیلانی موبائل فونز پر پی ٹی اے ٹیکس کی کمی سے متعلق پلے کارڈ ایوان میں لے آئے۔

وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ خواجہ نے بھی قاسم گیلانی کا ساتھ دیا اور پلے کارڈ ایوان میں لہرایا۔

ایوان میں لہرائے گئے پلے کارڈ پر ’موبائل فون ضرورت ہے لگژری نہیں‘ کا سلوگن درج تھا۔

قاسم گیلانی کا کہنا تھا کہ موبائل فون لگژری آئٹم نہیں ہے بلکہ ضروت ہے، موبائل فونز تعلیم، کاروبار اور رابطے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔

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