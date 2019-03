وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہندو لڑکیوں کا معاملہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔

بھارتی وزیرخارجہ سشما سوراج کے سندھ سے 2 ہندو لڑکیوں کے مبینہ اغوا کی رپورٹ طلب کرنے کے جواب میں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ ہندو لڑکیوں کے اغوا کا معاملہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔

فواد چودھری نے کہا کہ یہ مودی کا بھارت نہیں جہاں اقلیتوں سے ناروا سلوک کیا جاتا ہےبلکہ یہ عمران خان کا نیا پاکستان ہے، یہاں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔



Sushma Swaraj Seeks Report On Alleged Kidnapping Of 2 Hindu Girls In Pak

وزیراطلاعات فواد چودھری نےسشما سوراج کو کہا کہ اُمید ہےآپ بھارتی اقلیتوں کےحقوق کےمعاملہ پر بھی ایسا ہی ردعمل دیں گی۔

واضح رہے کہ بھارتی وزیرخارجہ سشما سوراج نےبھارتی ہائی کمشنرسے سندھ سے 2 ہندو لڑکیوں کےاغوا کے واقعہ کی رپورٹ طلب کی تھی۔