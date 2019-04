پاکستان کرکٹ ٹیم کا سلوگن مقبول ہونے لگا

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل(آئی سی سی) ورلڈ کپ 2019ء سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کا سلوگن اور ہیش ٹیگ مقبول ہونے لگا۔

ورلڈ کپ کےلئے پاکستانی ٹیم نے وی ہیو وی ول (we have we will) کا سلوگن اور ہیش ٹیگ اختیار کیا ہے۔

قومی ٹیم کے کپتان سرفرازاحمد نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم ان ٹیموں میں سےہے، جس نے آئی سی سی کے تمام ایونٹس میں کامیابی حاصل کر رکھی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس لئے ہم جو پہلے کرچکے ہیں وہ اب بھی کریں گے، پاکستانی ٹیم غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

پی سی بی کے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ڈیپارٹمنٹ نے کئی ہفتوں کی سوچ بچار کے بعد سلوگن وی ہیو وی ول متعارف کرایا۔

جسے قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے تو سراہا ہی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے شائقین میں بھی یہ سلوگن اور ہیش ٹیگ مقبول ہونے لگا ہے۔

پی سی بی ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ نعرہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی صلاحیتیوں کی عکاسی کرتا ہے، پاکستان ٹیم نے ٹورنامنٹس ہی نہیں جیتے بلکہ کئی اہم سیریز بڑے سنسنی خیز انداز میں جیتی ہیں۔

ترجمان کے مطابق پاکستان ٹیم نے مشکل حالات میں ٹائٹلز اپنے نام کئے ہیں، اس لیے اب یہی نعرہ رکھا گیا ہے۔