انڈونیشیائی گلوکارہ منہ پر ٹیپ لگا کرکیوں سوتی ہیں؟

View this post on Instagram

@andienaisyah Instastory update __ Penasaran? Kenapa sih ibook plesterin mulut? Kawa juga udah ikutan diplesterin. >>Slide -AZ __ Streaming lagu Andien - Biru Itunes: Andien Youtube: Andien Aisyah Apple Music: Andien Spotify: Andie Not Joox : Andien #AndienAisyah #Biru #AndienIppeKawa #AnakuAskaraBiru