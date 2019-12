علی گل پیر کا پریانکا چوپڑا پر طنز، سوشل میڈیا پر وائرل

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان کے نامور آرٹسٹ علی گل پیر نے اپنے منفرد انداز میں بالی وڈ کی اداکارہ پریانکا چوپڑا کو طنز کا نشانہ بنایا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہورہا ہے۔ پریانکا چوپڑا نے رواں برس فروری میں اپنی ایک ٹوئٹ میں بھارت کے پلوامہ حملے کو سراہا اور پاکستان بھارت جنگ کو بڑھاوا دینے کا تاثر دیا تھا۔جس کے بعد ایک ایونٹ کے دوران اداکارہ سے سوال و جواب کا سیشن ہوا جس میں ایک صحافی عائشہ ملک نے اداکارہ پر شدید تنقید کی تھی۔عائشہ ملک نے کہا کہ ʼ آپ کی پڑوسی ہونے کی وجہ سے مجھے معلوم ہے کہ آپ تھوڑی منافق ہیں۔انہوں نے کہا کہ آپ امن کے لیے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف کی خیرسگالی سفیر ہیں لیکن آپ نے ایٹمی لڑائی کو ترجیح دی جس میں کسی کی جیت نہیں۔سوال کے دوران عائشہ ملک سے مائیک چھین لیا گیا تھا جب کہ اس دوران انہوں نے "when you are done venting" یعنی "جب آپ اپنی بھڑاس نکال لیں" کا جملہ استعمال کیا۔اداکارہ پریانکا چوپڑا کے رویے پر انہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسف کی خیرسگالی کی سفیر ہونے کی وجہ

سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑاتھا جو اب تک جاری ہے۔گلوکار علی گل پیر نے اداکارہ پریانکا چوپڑا کے میٹ گالا لُک کا انتخاب کرکے انہیں کیپشن میں طنز کا نشانہ بنایا۔ اداکارہ پریانکا چوپڑا کے عائشہ ملک کو دیے جانے والے جواب کو مدِنظر رکھتے ہوئے علی گُل پیر نے بھی اپنے کیپشن میں "venting" یعنی "بھڑاس" کا الفاظ کا استعمال کرکے اداکارہ پر طنز کیا۔علی گل پیر نے تصویر کے کیپشن میں لکھا کہ ’when you are done venting‘۔سوشل میڈیا پر علی گل پیر کا انداز خوب وائرل ہورہا ہے اور اس پر صارفین کی جانب سے بھی دلچسپ تبصروں بھی کیے جا رہے ہیں۔