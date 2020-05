View this post on Instagram

‎‫ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر ک چوٹ سے‬ ‎‫پتھر ہی ٹوٹ جاۓ ، وہ شیشہ تلاش کر ۔۔‬ ——————— ‎‫ ‎ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں‬ ‎‫اُس آگ کو بجھادے، وہ پانی تلاش کر ۔۔‬ ——————— ‎سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گذر گئیں‬ ‎‫دنیا تری بدل دے ، وہ سجدہ تلاش کر ! ———————