شاہد آفریدی کی دادا کی قبر پر فاتحہ خوانی

تیراہ میری مٹی ہے، اپنے لوگوں سے ملکر اور آج اپنے دادا صاحبزادہ محمد الیاس (پیر بھوٹان شریف) جو یہاں کی عظیم ہستی ہیں انکی قبر پر فاتحہ پڑھ کر بہت سکون محسوس کر رہا ہوں۔ ‏ میری عزت اور کاوشیں سب اسی جگہ سے ‏جڑی ہیں اور میں اپنے دادا کی طرح تیراہ کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں