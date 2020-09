اہلیہ کا شاعرانہ اظہار محبت عمران اشرف کو بھاگیا

View this post on Instagram

سالگرہ مبارک شوہر صاحب مجھ کو فرصت ہی کہاں موسم سُہانا دیکھوں میں تیری ذات سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں Happy Birthday meri Zindagi. ️@imranashrafawan