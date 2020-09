اسرا بیلگیچ کا صنفی مساوات سے متعلق پیغام

View this post on Instagram

İlk iki fotoğraf Afganistan’dan. Bizim için küçücük bir adım belki ama artık Afganistan’da kimlik kartlarında çocuğun annesinin adı da yer alacak. Önceden sadece babanın adı yazıyordu. Üçüncü kare ise demokrasi sürecinin başladığı Sudan’dan. Beyaz giysileri içinde 24 yaşındaki mimarlık öğrencisi Alaa Salah kadınlara sesleniyor. #ToplumsalCinsiyetEsitliği #Kandaka “Women belong in all places where decisions are being made.” RBG