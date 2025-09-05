جنوبی افریقی بیٹر نے ابتدائی 5 میچز میں ون ڈے فارمیٹ میں نیا ریکارڈ بنادیا

جنوبی افریقہ کے بیٹر میتھیو بریٹزکی نے ون ڈے کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کردی۔
26 سالہ جنوبی افریقی بیٹر میتھیو بریٹزکی نے اب تک صرف 5 ون ڈے میچز کھیلے ہیں اور تمام میچز میں ہی ان کی شاندار فارم برقرار رہی۔
جمعرات کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ میں میتھیو بریٹزکی نے ایک اور نصف سنچری بنا کر ون ڈے کرکٹ فارمیٹ میں ایک منفرد اعزاز حاصل کرلیا۔
اس میچ میں انہوں نے 85 رنز بنائے جو اب تک ان کی 5 میچز پر مشتمل ون ڈے کیریئر کی مسلسل پانچویں نصف سنچری تھی۔
یوں میتھیو بریٹزکی اپنے ابتدائی پانچ میچز میں 5 نصف سنچریاں بناکر ون ڈے فارمیٹ میں یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔
مجموعی طور پر وہ اب تک اپنے کیریئر کے 5 میچز میں 4 نصف سنچریاں اور ایک سنچری بنا چکے ہیں۔
یاد رہے کہ میتھیو بریٹزکی نے رواں سال فروری میں نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے ڈیبیو کیا تھا جس میں انہوں نے 150 رنز بنائے تھے۔
واضح رہے کہ جمعرات کو کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو 5 رنز سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 1-2 کی ناقابل شکست برتری حاصل کرلی تھی۔
اس سے قبل بھارت کے سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے 1987 میں اپنے ون ڈے ڈیبیو کے بعد مسلسل 4 نصف سنچریاں اسکور کی تھیں۔
واضح رہے کہ ون ڈے کرکٹ میں سب زیادہ مرتبہ مسلسل 50 یا اس سے زائد اسکور بنانے کا ریکارڈ پاکستان کے لیجنڈری بلے باز جاوید میانداد کے پاس ہے، انہوں نے 1987 میں 9 مسلسل اننگز میں 50 یا اس سے زائد رنز بنائے تھے۔