ہم اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں: شفیع جان

22 دسمبر ، 2025
شفیع جان—فائل فوٹو
خیبر پختون خوا حکومت کے مشیرِ اطلاعات شفیع جان نے کہا ہے کہ ہماری تیاری ہے، ہم اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔

’جیو نیوز‘ کے پروگرام ’آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ‘ میں گفتگو کے دوران شفیع جان نے کہا کہ مذاکرات کے بنیادی نکات نئے الیکشن یا ہمارے مینڈیٹ کی واپسی ہو گی۔

انہوں نے کہا کہ تحریک چلانے کی ذمے داری محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے پاس ہے، جو اس حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔

مشیرِ اطلاعات خیبر پختون خوا نے کہا کہ وزیرِ اعلیٰ خیبر پختون خوا میں جلسے کر رہے ہیں اور تعداد بھی سب کے سامنے ہے، لوگ بڑی تعداد میں وزیرِ اعلیٰ سہیل آفریدی کو سننے آتے ہیں۔

اُن کا کہنا ہے کہ جب تحریک کے لیے کال کی جائے گی تو لوگ آئیں گے، ہماری تیاری ہے اور ہم اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔

شفیع جان نے کہا کہ محمود اچکزئی جب کال دیں گے تو یہ تحریک بڑی شکل اختیار کر لے گی، ہمیں لگ رہا ہے کہ مزاحمت ہی آخری راستہ بچا ہے، ہم اس بار جو تحریک چلائیں گے وہ نیکسٹ لیول کی ہو گی۔

انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمٰن کو کانفرنس کی دعوت دی گئی تھی، لیڈر شپ اور کارکنوں کی گرفتاری اور جھوٹے مقدمات پر بات کرنی ہے تو ہم تیار ہیں۔

