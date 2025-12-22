 
سہیل آفریدی کی جدوجہد الگ طرح کی ہو گی تو ہماری تیاری بھی الگ ہو گی: رانا ثناء اللّٰہ

22 دسمبر ، 2025
رانا ثناء اللّٰہ—فائل فوٹو
وزیرِ اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللّٰہ نے کہا ہے کہ وزیرِ اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی جدوجہد الگ طرح کی ہو گی تو پھر ہماری تیاری بھی الگ طرح کی ہو گی۔

’جیو نیوز‘ کے پروگرام ’آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ‘ میں رانا ثناء اللّٰہ نے کہا کہ وزیر ِاعلیٰ کے پی کی جدوجہد الگ قسم کی ہو گی تو پھر دیکھ لیں گے، جب یہ قانون ہاتھ میں لیں گے تو قانون پھر اپنا راستہ چنے گا۔

انہوں نے کہا کہ ایک گروہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ افراتفری، انارکی اور فتنہ پھیلانا ہے۔

ن لیگی سینیٹر نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد فتح کروں گا یا کفن میں واپس آؤں گا، اسلام آباد کا فتح ہو جانا کیا ملک اور قوم کے مفاد میں ہے۔

اُن کا کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ تحریکِ انصاف کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا، دراصل یہ کوئی راستہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے۔

رانا ثناء اللّٰہ نے کہا کہ تحریکِ انصاف کا ایک ہی راستہ ہے بغاوت اور مخالفین کو ختم کرنے کا، 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ 2025ء میں بھی نہیں ہونا تو پھر کب ہونا ہے۔

انہوں نے کہا کہ وزیرِ اعظم شہباز شریف نے 4 بار مذاکرات کا راستہ کھولنے کی کوشش کی، دوسری طرف جو کچھ کوششیں ہیں، ان میں حکومت مذاکرات کے لیے کیا کر سکتی ہے؟

وزیرِ اعظم کے مشیر نے کہا کہ ملک کے کسی گلی محلے میں احتجاج نہیں ہو گا، یہ نہیں ہو گا کہ کوئی گروہ آ کر اسلام آباد پر قبضہ کر لے۔

اُن کا کہنا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ تحریکِ انصاف محمود اچکزئی کی بات کی پاسداری کرے گی، کوئی اسلام آباد پر مسلح چڑھائی کرے تو کیا کرنے دیا جانا چاہیے یا روکا جائے؟

