عالیہ بھٹ نے اپنی شادی کا لہنگا بننے کو دے دیا؟

View this post on Instagram

Wishing a happy first anniversary to Anushka and Virat, from all of us at Sabyasachi. @anushkasharma @virat.kohli Photo Courtesy: @storiesbyjosephradhik Wardrobe: @alliaalrufai Makeup by @puneetbsaini Hair by @georgiougabriel #Sabyasachi #AnushkaSharma #ViratKohli #SabyasachiJewelry #TheWorldOfSabyasachi @bridesofsabyasachi @groomsofsabyasachi @sabyasachijewelry