احمد علی اکبر نے بہترین اداکار کا ایوارڈ حاصل کرلیا

View this post on Instagram

Chicago South Asian Film Festival 2019 Because of demand, Laal kabootar had to be screened twice. Blessed! Wearing @mohtaramco @csaffestival @laalkabootar @manshapasha @kamalkay @kamilchima @haniachima #LaalKabootar #ManshaPasha #pakistanicelebrities #pakistaniactor #pakcelebs #chicagofilm #chicagofilmfestival #csaff