بھارت میں محسن عباس حیدر کی گلوکاری کے چرچے

View this post on Instagram

Aa Gana Likhan Time kade nahi socheya c k Aina kujh deke jao eh gana thanks Waheguru eda DE shabad bakhsan layi Nd saari Team Angrej Da Jatinder Shah ji Amrinder Gill bhaji Karaj Bhaji Ammy Virk Veera Sargun Mehta @ammyvirk @sargunmehta @karajgill @jatindershah10 @officialaditisharma @mohsinabbashaider @amrindergill