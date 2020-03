میرا جسم میری مرضی پر بحث کے بجائے توبہ کریں، رابی پیرزادہ

View this post on Instagram

اس وقت بجائے آپ خلیل اور ماروی پر جنگ کرنے اور میرا جسم میری مرضی جیسے بیہودہ پیغام پر بحث کرنے کہ اگر اللہ سے استغفار کریں تو بہتر ہے۔ اللہ کے عزاب سے ڈرو، خدارا مجھ گناہگار کی بات ہی سن لو۔ آج ہمیں اللہ کہ گھر جانے سے محروم کردیا گیا ہے۔کعبہ شریف میں مطاف پر طواف بند ہوگیا۔ میرے اللہ ‬ Khana kaaba is closed for 3 hours for cleaning cause of corona virus issue... shouldn’t we be saying astaghfar instead of fighting for two such people who have nothing to do with Islam, and a rubbish campaign on mera jism.