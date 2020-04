کمیونٹی وزیراعظم ریلیف فنڈکیلئے عطیات دے، منصور احمد

ویانا (اکرم باجوہ) پاکستان سفارت خانہ آسٹریاویانا میں سفیرِ پاکستان منصور احمد خان نے پاکستانی کمیونٹی اور دیگرمخیر حضرات کے نام سفارت خانہ ویانا کی جانب سے وزیراعظم پاکستان کورونا ریلیف فنڈ کے بنک اکاؤنٹ کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام پاکستانی کمیونٹی سے استدعا ہے کہ وزیراعظم کورونا ریلیف فنڈ میں اپنے عطیات جمع کروائیں تاکہ پاکستان میں حکومت پاکستان کی زیر نگرانی آپ کی رقم صحیح مستحقین تک بطورامداد پہنچائی جا سکے۔تفصیلات یہ ہے۔Account Title: Prime Ministerʼs COVID-19 Pandemic Relief 2020 Account No: 4162786786 IBAN: PK 11NBPA0002004162786786 Swift Code: NBPAPKKAMBR Bank Name: National Bank of Pakistan, Main Branch, Karachi. Postal Code: 74500