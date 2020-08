دوستوں کے درمیان دوستی کی تلاش میں ہوں : عدنان صدیقی

View this post on Instagram

وفا کے شہر میں قحطِ وفا ہے ائے شاعر، ہزار دوست ملے ایک دوستی نہ ملی .. . . "I search for loyalty amongst loyals I search for a friend amongst friends". . . Profound words by my mentor, my father, may you Rest In Peace as I continue to learn from your wisdom, every day, with each friend.....